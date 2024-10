Trao thưởng cuộc thi Solve for Tomorrow với giá trị tới 8 tỷ đồng

Solve for Tomorrow 2024 đã nhận về gần 2.300 bài dự thi, trong đó có gần 60% đề tài hỗ trợ người yếu thế cùng nhiều ý tưởng hướng tới phát triển bền vững, giàu tiềm năng thương mại hóa để đáp ứng nhu cầu thị trường. Vòng Chung kết Solve for Tomorrow 2024 diễn ra với sự tranh tài của 10 đội thi xuất sắc nhất đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước bao gồm 5 đội thi của Bảng A (Khối THCS) và 5 đội thi của Bảng B (Khối THPT) với các dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, với ý tưởng nổi bật, mô hình sản phẩm có tính ứng dụng cao và phần thuyết trình đầy thuyết phục, giải nhất (với phần thưởng là 1 Không gian sáng tạo STEM (STEM makerspace) cho trường, 30 triệu đồng tiền mặt dành cho đội thi và 1 sản phẩm Samsung trị giá 30 triệu đồng cho mỗi thành viên của đội) đã thuộc về đội thi Small Warriors của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Him Lam - Hậu Giang với dự án Ứng dụng công nghệ thông minh nhân giống và nuôi các loài côn trùng quý hiếm (Bảng A) và đội thi Supernova Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng với dự án Braveheart - Ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ (Bảng B). Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đã trao 2 giải nhì, 6 giải ba, 2 giải tiềm năng, 8 giải triển vọng, 2 giải bình chọn và 30 giải thưởng vòng đào tạo trực tuyến.

Cuộc thi Solve for Tomorrow 2024 được phát động từ tháng 3-2024 dành cho học sinh THCS, THPT lứa tuổi 12-18 nhằm khuyến khích các em ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học nhằm khắc phục các vấn đề xã hội hiện hữu.

Với mong muốn phổ cập kiến thức STEM, lần đầu tiên, trong khuôn khổ cuộc thi Solve for Tomorrow 2024, “Chuyến xe Solve for Tomorrow” đã được tổ chức, vượt qua 8.000km, tiếp cận và tạo cơ hội trải nghiệm công nghệ, thí nghiệm khoa học cho hơn 10.000 em học sinh trên cả nước. Chuyến xe đặc biệt này đã đem lại luồng gió mới cho cuộc thi Solve for Tomorrow trong lần thứ 6 tổ chức tại Việt Nam.