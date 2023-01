Tri ân tiền nhân trồng hoa Sa Đéc

Ngày 6-1, UBND TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức lễ Tri ân tiền nhân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc – lần 3, năm 2023. Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ du lịch gắn với Lễ hội Hoa Xuân Quý Mão 2023 diễn ra từ ngày 5 đến 13-1.

Phó Chủ tịch UBND TP Sa Đéc Võ Thị Bình cho biết, lễ hội được duy trì hằng năm để tri ân các thế hệ đi trước đã khai mở, gầy dựng và phát triển nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc. Hiện nay, địa phương tập trung đầu tư, nâng cấp, cải tạo khu vực làng hoa, tạo mỹ quan đô thị, góp phần tạo dựng hình ảnh địa phương, thu hút du khách đến tham quan.

Đến nay, Sa Đéc có 2.500 hộ sản xuất hoa kiểng, tăng 400 hộ so với năm 2016, chiếm khoảng 50% số hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Giá trị sản xuất hoa kiểng năm 2022 ước trên 3.300 tỷ đồng, chiếm trên 79% giá trị sản xuất nông nghiệp, gấp 3,83 lần so với giá trị trồng trọt cây hàng năm, tăng hơn 269% so với năm 2015 (907 tỷ đồng). Trên địa bàn thành phố cũng có 80 hộ kinh doanh hoa kiểng và 10 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hoa.

Hiện diện tích hoa kiểng của Sa Đéc là 920ha, đạt 121,53% kế hoạch, tăng hơn 222ha so với năm 2021, tập trung chủ yếu phường Tân Quy Đông (310ha), xã Tân Khánh Đông (250ha), với hơn 2.000 chủng loại hoa kiểng khác nhau, chia ra thành 3 nhóm lớn: kiểng công trình, trang trí nội thất chiếm 65%; kiểng cổ bonsai 15%, hoa các loại 20%.

Riêng diện tích hoa phục vụ Tết Quý Mão 2023 là hơn 100ha với số lượng khoảng 2 triệu giỏ hoa sẽ cung ứng cho thị trường năm nay.

Với việc ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, người dân làng hoa đã tự tìm tòi các giống mới, phù hợp với khí hậu địa phương và đáp ứng nhu cầu thị trường phát triển sang năm. Song song đó, Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao (Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Tháp) đã nhân nhiều giống hoa kiểng phục vụ cho địa phương và khu vực.