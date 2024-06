Triển lãm tranh gây quỹ từ thiện "Gieo tổ ấm 2024"

Triển lãm Gieo tổ ấm 2024 sẽ trưng bày trực tuyến từ 10 giờ ngày 23-6 đến 30-6 trên trang facebook của họa sĩ Ngô Trần Vũ, website www.gieonhagatnha.org, trang facebook của nhóm All about Art and Artist, Vietnam Art Space với 200. 000 thành viên yêu nghệ thuật. Mục tiêu của chương trình là trích từ 50% số tiền bán tranh để xây 10 căn nhà cho các hộ dân khó khăn ở tỉnh Quảng Nam trong năm 2024.