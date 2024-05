Triệt phá đường dây làm giả hàng ngàn giấy tờ xe

Chiều 20-5, Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.