Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Nguyễn Lưu Đức Hòa - Mai Lê Chí Hiếu - Phan Minh Trung (từ trái qua phải) lúc bị bắt

Ngày 23-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM cho biết, đã triệt phá thành công đường dây ma túy từ Campuchia về TPHCM.

Trước đó, tháng 1-2023, trinh sát Phòng PC04 phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Truy xét, công an xác định Phan Minh Trung (sinh năm 1993, ngụ huyện Bình Chánh) mua bán ma túy số lượng lớn. Ngoài ra, Trung còn lôi kéo thêm em ruột là Phan Minh Hiếu (sinh năm 2000, ngụ quận 8) bán lại cho nhiều người nghiện ma túy khác.

Phạm Minh Hiếu tại cơ quan công an

Giúp sức cho anh em Trung – Hiếu có Dương Quốc Thắng (sinh năm 2001, ngụ quận 8) và Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 2001, ngụ quận Bình Tân). Mở rộng, công an xác định người cầm đầu đường dây này là Lâm Thành Trung (hay gọi Trung ngọng, sinh năm 2001, ngụ quận 8).

Trung lấy ma túy từ Campuchia đưa về TPHCM tiêu thụ. Trong đó, Trung bỏ ma túy cho Nguyễn Lưu Đức Hòa (sinh năm 1998) và Mai Lê Chí Hiếu (sinh năm 1995, cùng ngụ quận 8). Giúp sức cho Trung là bạn gái Nguyễn Bé Vi (hay gọi DJ Bé Vi, sinh năm 1996, ngụ quận 11).

Sau khi lấy ma túy từ Trung, Hòa và Hiếu sẽ điều Âu Ngọc Thủy (sinh năm 1973, ngụ quận 3), Mai Tấn Phát (sinh năm 1961, ngụ quận 8) và Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1991, ngụ huyện Bình Chánh) đi giao cho các đại lý cấp dưới. Trong đó, Thủy núp bóng nghề bán nước lề đường và xe ôm; Long núp bóng là tài xế xe taxi công nghệ.

Tang vật thu giữ

Mỗi lần, Thủy và Long giao dịch từ 1kg đến 2kg ma túy. Châu Mỹ Như (sinh năm 1996, ngụ quận Tân Phú) là người lấy ma túy của Hòa, Hiếu với số lượng lên tới hàng chục kg.

Châu Mỹ Như bị bắt cùng số lượng lớn tang vật ma túy

Cuối tháng 10-2023, tổ công tác ập vào căn hộ ở quận Tân Phú bắt Như, thu 14kg ma túy. Đồng thời, nhiều tổ công tác khác phối hợp với công an các quận như: 4, 8, Bình Tân, Tân Phú bắt giữ 13 đối tượng và thu nhiều ma túy.

Tại công an, nhóm này khai nhận hành vi phạm tội. Tang vật thu giữ gồm 17kg ma túy các loại. Quá trình điều tra, công an đã khởi tố bắt giam 19 bị can về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Lâm Thành Trung (hay gọi Trung ngọng) hiện đang bỏ trốn

Riêng Trung ngọng đã bỏ trốn nên Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc với bị can này. Nếu ai phát hiện Trung ngọng ở đâu đều có quyền bắt, giải ngay tới công an, VKS, UBND gần nhất hoặc báo cho Phòng PC04 ở địa chỉ số 34 đường An Bình (phường 5, quận 5).

CHÍ THẠCH