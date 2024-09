Từ phát hiện của Tổ công tác 363, phá đường dây ma túy

Từ phát hiện ma túy trong quá trình tuần tra kiểm soát của Tổ công tác 363, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đã xác lập phá chuyên án ma túy.

Ngày 16-9, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Đ.H.Th. (sinh năm 2008, ngụ tỉnh Sóc Trăng), T.G. H. (sinh năm 2010, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Bảo An (sinh năm 2005, ngụ quận 12), Nguyễn Thanh Duy (sinh năm 2006, ngụ huyện Hóc Môn) và Du Đức Lai (sinh năm 1995, ngụ quận 8) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, cuối tháng 7-2024, Tổ công tác 363 số 10 - Công an TPHCM phối hợp Công an huyện Bình Chánh tuần tra kiểm soát tại ấp 2 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) phát hiện Th. có biểu hiện đáng nghi vấn. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong người Th. có 2 gói ma túy tổng hợp (loại Ketamine) trọng lượng 12,9932 gram.

Tang vật thu giữ

Từ lời khai của Th., Công an huyện Bình Chánh đã xác lập chuyên án, bắt giữ thêm H., An, Duy và Lai. Tại công an, nhóm này thừa nhận hành vi mua bán ma túy.

Theo Công an TPHCM, thời gian qua, trước sự quyết liệt của Công an, tội phạm liên quan ma túy bị triệt phá ngày càng nhiều. Tuy nhiên, điều rất đáng lo ngại là đối tượng phạm tội còn khá trẻ, thậm chí trong độ tuổi vị thành niên.

CHÍ THẠCH