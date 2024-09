Triệt xóa đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Quảng Ngãi

Cụ thể, qua trinh sát, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một số đối tượng cấu kết hình thành đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn từ TPHCM về Quảng Ngãi.

Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng hoạt động bằng phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, thường xuyên thay đổi cách thức hoạt động, tập kết ma túy ở nhiều địa điểm khác nhau rồi bán lại thu lời bất chính.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Phòng CSGT và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt đối tượng Trần Phước Dương (23 tuổi, ở xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà), khi đang vận chuyển 6kg ma túy được giấu tinh vi trong các lon sữa yến mạch.

Khám xét nhà đối tượng Trà Văn Dông (29 tuổi, xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn), cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ trên 36 gram ma túy (thuốc lắc), trên 91 gram ma túy đá và 0,33 gram ma túy Ketamin.

Qua đấu tranh, đối tượng Trần Phước Dương khai nhận, đã vào TPHCM bằng đường hàng không, sau đó gửi địa chỉ cho bên cung cấp đem ma túy tới nơi hẹn. Nhận hàng xong, Dương đón xe đò quay về Quảng Ngãi.

Ghi nhận kết quả công tác đấu tranh chuyên án, Bộ Công an đã thưởng nóng cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy 20 triệu đồng, Phòng CSGT Công an tỉnh và Công an huyện Mộ Đức, mỗi đơn vị 15 triệu đồng.

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi thưởng nóng cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy 20 triệu đồng.