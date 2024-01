Triệt phá đường dây pháo nổ thu hơn 1 tấn từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ

Đối tượng Tiến (giữa) được di lý về trụ sở Phòng PC02, Công an TPHCM

Ngày 30-1, PC02, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã triệt phá thành công đường dây tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ cực lớn.

Trước đó, PC02 phát hiện một đường dây tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ cực lớn tại TPHCM nên đeo bám. Công an xác định Nguyễn Phước Cảnh (sinh năm 2000, ngụ huyện Bình Chánh) là đối tượng cầm đầu đường dây tiêu thụ hàng cấm là pháo nổ trên địa bàn Thành phố.

Tang vật thu giữ

Ngày 18-1, công an bắt quả tang Cảnh khi đang trên đường giao gần 80kg pháo nổ. Mở rộng điều tra, công an phát hiện Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1996, ngụ tỉnh Gia Lai) hoạt động vận chuyển hàng cấm là pháo nổ với số lượng rất lớn từ khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia (khu vực giáp tỉnh Long An) về tiêu thụ tại địa bàn TPHCM.

Công an kiểm đếm lô hàng

Khoảng 3 giờ ngày 30-1, PC02 phối hợp Công an huyện Bình Chánh và đơn vị nghiệp vụ liên quan đã kiểm tra, bắt giữ Tiến khi đang lái xe tải vận chuyển 576 hộp pháo nổ với trọng lượng hơn 938kg từ biên giới Campuchia về TPHCM để tiêu thụ. Lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ vật chứng có liên quan.

Đối tượng Tiến cùng tang vật thu giữ

Công an TPHCM cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự dịp Tết, trong 1,5 tháng vừa qua, các lực lượng công an thành phố đã khởi tố 20 vụ, 27 bị can; thu giữ hơn 2,2 tấn pháo nổ thành phẩm, hơn 500kg nguyên liệu sản xuất pháo, ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ. Đây là số pháo các đối tượng chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

CHÍ THẠCH