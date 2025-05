Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép máy gặt đập từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 30-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Kiên Giang) cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị chức năng triệt phá một đường dây vận chuyển trái phép máy gặt đập liên hợp quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam

Xe tải vận chuyển máy gặt đập liên hợp từ Campuchia về Việt Nam bị tạm giữ. Ảnh: CÔNG AN KIÊN GIANG

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”. Các bị can gồm: Trần Văn Cương (37 tuổi), Huỳnh Hữu Nghĩa (37 tuổi), Trần Hoàng Nhịp (29 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Mai Chí Linh (31 tuổi, ngụ tỉnh Long An).

Các đối tượng bị bắt tạm giam. (Ảnh: CÔNG AN KIÊN GIANG)

Trước đó, ngày 17-5, lực lượng chức năng kiểm tra xe tải BKS 62C-066.51 đang lưu thông tại huyện Tân Hiệp (Kiên Giang), phát hiện chở một máy gặt đập hiệu Kubota DC-108X đã qua sử dụng, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Trên xe có mặt Linh, Nghĩa và Nhịp. Các đối tượng khai nhận được Trần Văn Cương thuê vận chuyển từ Campuchia về Kiên Giang với giá 4,5 triệu đồng/chuyến.

Mở rộng điều tra, Công an xác định Cương là người cầm đầu đường dây, chuyên thu mua máy gặt đập không rõ nguồn gốc từ Campuchia, sau đó thuê người vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ với giá từ 35 đến 50 triệu đồng/chuyến.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, Cương đã tổ chức vận chuyển trót lọt 18 máy gặt đập, trong đó 15 chiếc đã được bán cho cửa hàng Thủy Tiên (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Kiểm tra cửa hàng này, lực lượng chức năng phát hiện 29 máy gặt không có hóa đơn, chứng từ. Chủ cửa hàng sau đó tự nguyện giao nộp thêm 34 máy gặt đập khác không rõ nguồn gốc.

Tổng cộng, 63 máy gặt đập liên hợp đã bị lập biên bản tạm giữ, niêm phong và giao cho chủ cơ sở bảo quản để phục vụ công tác điều tra.

LÊ QUỐC