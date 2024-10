Triệt phá ổ nhóm đánh bạc qua trò “Liên minh huyền thoại”

Ngày 8-10, Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp Công an quận Hoàng Mai triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc thông qua việc livestream (quay, phát trực tiếp) trò chơi điện tử "League Of Legends" (còn gọi Liên minh huyền thoại) trên Youtube.