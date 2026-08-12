Triều Tiên phóng ít nhất 1 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông

Thông báo của Quân đội Hàn Quốc cho biết sáng 12-8, Triều Tiên đã phóng ít nhất 1 tên lửa đạn đạo hướng ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tập trận quân sự chung thường niên vào tuần tới.

Hãng tin Yonhap đưa ảnh do hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA công bố cho thấy Triều Tiên đã tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật vào ngày 20-4

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), nước này đã ghi nhận vụ phóng vào khoảng 6 giờ ngày 12-8 (giờ địa phương, 4 giờ theo giờ Việt Nam) từ khu vực Wonsan, tỉnh Kangwon, ven bờ biển phía Đông Triều Tiên. JCS cho biết quân đội Hàn Quốc đang tăng cường giám sát và duy trì trạng thái sẵn sàng cao, đồng thời theo dõi khả năng Triều Tiên tiếp tục tiến hành các vụ phóng khác.

Trong thông báo, JCS nêu rõ, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang duy trì tư thế sẵn sàng toàn diện, đồng thời chia sẻ chặt chẽ thông tin liên quan đến vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Hôm 6-8, Bình Nhưỡng cũng phóng 1 tên lửa mà quân đội Hàn Quốc cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía Đông.



KHÁNH HƯNG