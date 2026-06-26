Lãnh đạo Triều Tiên thị sát thử nghiệm vũ khí mới

Ngày 26-6, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, nhằm đánh giá kết quả hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa theo kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm.

Triều Tiên thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới. Ảnh: KCNA

Theo KCNA, nội dung thử nghiệm gồm đánh giá tính năng tác chiến của hệ thống pháo phản lực 240mm loại 24 nòng được nâng cấp, sức công phá của đầu đạn tên lửa đạn đạo chiến thuật và độ chính xác của đạn pháo tầm xa cỡ 155mm sử dụng cho pháo tự hành.

Hệ thống pháo phản lực 240mm mới có tầm bắn khoảng 90km, được tự động hóa các thành phần điều khiển hỏa lực và tích hợp hệ thống dẫn đường chính xác. Trong khi đó, đơn vị tên lửa đạn đạo chiến thuật được mô tả có nhiệm vụ tấn công các mục tiêu quân sự trọng yếu như sân bay, cảng biển và cơ sở năng lượng của đối phương.

Theo KCNA, ông Kim Jong-un đánh giá cuộc thử nghiệm đã chứng minh những tiến bộ về công nghệ trong quá trình hiện đại hóa lực lượng pháo binh, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu nâng cao năng lực tác chiến theo hướng tự động hóa, tăng tầm bắn và cải thiện độ chính xác.

Lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố chính sách quốc phòng của nước này không chỉ tập trung năng lực phòng thủ, mà còn hướng tới xây dựng khả năng tấn công đủ mạnh để tạo sức răn đe đối với đối phương.

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