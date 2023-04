Trình diễn áo dài nặng 200kg, dài 178m

Chiếc áo dài Non sông gấm vóc với chiều dài 178m, nặng khoảng 200kg được thực hiện trong thời gian gần 2 tháng do 20 thợ thêu, thợ may...

Nhà thiết kế Phương Hồ vừa chính thức ra mắt áo dài kỷ lục Guinness Việt Nam với chiều dài 178m.

Để trình diễn chiếc áo dài này, sân khấu cũng đạt kỷ lục Guinness Việt Nam với chiều dài 500m cùng sự tham gia của hơn 3.739 người mặc áo dài. Đây là các sự kiện thuộc chuỗi chương trình Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Lễ Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Quý Mão 2023.

Chương trình thời trang nghệ thuật Non sông gấm vóc chào mừng sự kiện xác lập kỷ lục áo dài Non sông gấm vóc với 3 bộ sưu tập thời trang ấn tượng của NTK Phương Hồ với 80 thiết kế: Sen gấm, Sắc cọ và Non sông gấm vóc. NTK Thoa Trần và Hương Nguyễn trình diễn bộ sưu tập Linh thiêng nguồn cội.

Chiếc áo dài Non sông gấm vóc với chiều dài 178m, nặng khoảng 200kg được thực hiện trong thời gian gần 2 tháng do 20 thợ thêu, thợ may, thợ đính kết làm việc ngày đêm, sử dụng 410m vải tafta, voan, gấm, lụa và trên đó đính các hoạ tiết 3D bằng vải gấm, vải voan… tranh vẽ tay, thêu tay, đính kết hàng triệu hạt pha lê nhiều màu sắc đính kết thủ công tinh xảo, 50m tơ óng, 380 dây viền kết đá, 100 cuộn len đũa và len xù, 300 viên đá lớn, hàng ngàn cánh sen gấm, hàng trăm lá sen voan...