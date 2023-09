Trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu

Trưa 24-9, hai tàu hải quân New Zealand gồm tàu hộ vệ tên lửa HMNZS Te Mana và tàu tiếp tế HMNZS Aotearoa do Chuẩn Đô đốc James Gilmmour, Tư lệnh Liên quân New Zealand dẫn đầu đã cập Cảng quốc tế TPHCM, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam trong 5 ngày.