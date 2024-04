Trò chuyện nghệ thuật

Sự kiện diễn ra từ 14-17 giờ ngày 21-4 tại Không gian Nghệ thuật QS Art Space thuộc Bảo tàng Nghệ thuật Quang San (số 189B/3 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TPHCM).

Buổi nói chuyện gồm 2 phần, nửa đầu có chủ đề Nhiếp ảnh như một ngành nghệ thuật - Một cách tiếp cận hậu hiện đại do TS Lương Ngọc Trâm (giảng viên Đại học Fulbright, chuyên ngành Nghiên cứu Truyền thông và Nghệ thuật); nửa sau chủ đề Phép màu nơi phòng tối - Câu chuyện của một chuyên gia rọi ảnh do nghệ sĩ thị giác - chuyên gia in ảnh thủ công Phạm Tuấn Ngọc đảm nhận với những chia sẻ quá trình thực hiện, tạo ra từng bản in với những thách thức kỹ thuật, cảm nhận thẩm mỹ, kết nối cảm xúc qua những tấm phim âm bản…

DUY PHÚC