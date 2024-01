Trời rét dưới 10°C, phụ huynh Hà Nội được linh động cho con nghỉ học hoặc đến trường

Sáng 23-1, theo thông tin của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, thời điểm 6 giờ sáng cùng ngày, nhiệt độ của Hà Nội là 9,9 độ C. Nhiều trường mầm non, tiểu học của Hà Nội thông báo cho học sinh nghỉ học do thời tiết rét đậm dưới 10 độ C.