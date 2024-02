Trốn truy nã, tổng giám đốc công ty bất động sản bị bắt trên xe khách

Đối tượng Nguyễn Đức Tuân tại cơ quan công an. Ảnh: CSGT TỈNH QUẢNG NGÃI CUNG CẤP

Ngày 21-2, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Định bắt gọn Nguyễn Đức Tuân (sinh năm 1974, quê xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) - đối tượng đang bị Công an tỉnh Bình Định ra quyết định truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuân bị bắt trong lúc ngồi xe khách lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng vào Nam.

“Nhận được tin báo của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Định, chúng tôi đã cử lực lượng tổ chức chốt chặn, dừng phương tiện để kiểm soát và phát hiện đối tượng khi qua địa bàn Quảng Ngãi”, lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Quảng Ngãi thông tin.

Trước đó, Nguyễn Đức Tuân là Tổng giám đốc Công ty đầu tư bất động sản Thăng Long Land (trụ sở tại Quận Thanh Xuân, Hà Nội), bị 1 người dân ở tỉnh Bình Định tố cáo đã nhận hàng trăm triệu đồng trong mua bán đất nền phục vụ 1 dự án cao tốc.

Tuy nhiên, sau đó Tuân không thực hiện theo ký kết hợp đồng mà chiếm đoạt số tiền trên rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Tuân còn bị tố cáo hành vi dùng 2 hợp đồng giả để tạo niềm tin nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Tuân bị phát hiện, tạm giữ trên xe khách biển Nghệ An. Ảnh: CSGT TỈNH QUẢNG NGÃI CUNG CẤP

Trưa cùng ngày (21-2), một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Định xác nhận, đơn vị đang di lý đối tượng Nguyễn Đức Tuân về tỉnh Bình Định để tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

NGỌC OAI