Trồng rừng để ứng phó biến đổi khí hậu

“Lũ lụt đang xảy ra thường xuyên và kéo dài hơn”, Murukesan, 60 tuổi, người sống trên hòn đảo trũng thấp thuộc bờ biển phía Tây Ấn Độ, cho biết. Ngư dân đã nghỉ hưu này chuyển sang nghề mới. Được mệnh danh là “người rừng ngập mặn”, Murukesan đã chuyển sang trồng cây dọc theo bờ biển Vypin ở vùng Kochi của bang Kerala. Ông đã trồng hơn 100.000 cây ngập mặn và tự mình làm hầu hết mọi việc, từ ươm mầm đến mang cây con đi trồng. Sự cống hiến không ngừng của ông đã giành được nhiều lời khen ngợi lẫn giải thưởng. Rừng ngập mặn mà ông trồng trong và xung quanh khu vực từ năm 2014 đến nay đã phát triển dày đặc và đang góp phần giúp giảm cường độ lũ lụt do thủy triều. Một số trợ giúp đến dưới dạng cây non từ Quỹ nghiên cứu MS Swaminathan, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Chennai, Ấn Độ.

Theo Tổ chức Khí tượng thế giới, mực nước biển trung bình toàn cầu đã tăng 4,5mm mỗi năm, từ năm 2013 đến năm 2022. Đó là mối đe dọa lớn đối với các quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc, Hà Lan và Bangladesh, bao gồm các quần thể ven biển lớn. Các dự báo của cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) cho rằng, vùng Kochi có thể bị nước biển dâng 0,22m vào năm 2050 và hơn 0,5m vào năm 2100. Trong khi đó, độ che phủ rừng ngập mặn ở bang Kerala đã giảm từ 700km2 xuống chỉ còn 24km2 kể từ năm 1975, theo số liệu từ Cục Lâm nghiệp Kerala. Quận Ernakulam, bao gồm Kochi, đã mất gần 42% hệ sinh thái rừng ngập mặn. “Việc xây dựng các con đường ven biển và đường cao tốc đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Kerala”, Ramachandran, cựu thư ký, thành viên của Cơ quan Quản lý vùng ven biển Kerala, một cơ quan của chính phủ có nhiệm vụ bảo vệ môi trường ven biển, nói. Ở Vypin, lũ lụt xuất hiện ngày càng nhiều, Abhilash S, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Radar Khí quyển tiên tiến tại Đại học Khoa học và Công nghệ Cochin, Ấn Độ, cho biết. “Mực nước biển dâng cao và làm hỏng nguồn cung cấp nước ngọt. Xói mòn biển và thủy triều mùa xuân đã trở nên tồi tệ hơn”.

Các gia đình ngư dân sống trong phạm vi 50m của bờ biển nhận được hỗ trợ tài chính 10 lakh rupee (khoảng 13.000 USD) thông qua một chương trình phục hồi do chính quyền bang Kerala điều hành. Chỉ một số ít di dời đến những nơi an toàn hơn. Một số gia đình chuyển đến nơi trú ẩn của chính phủ vào mùa mưa và trở về sau khi nó kết thúc. Số khác đã xây dựng nhà sàn trên cột để chống lũ do triều cường.

Rừng ngập mặn có thể cung cấp hệ thống phòng thủ ven biển tự nhiên chống lại mực nước biển dâng, thủy triều và nước dâng do bão. Phát triển mạnh trong nước mặn, chúng giúp ổn định đất và bảo vệ các bãi biển khỏi xói mòn thông qua các rễ đan xen. Nhưng dọc theo bờ biển Ấn Độ, cũng như ở những nơi khác trên thế giới, hệ sinh thái quan trọng này đang dần biến mất. Ở bang Kerala, những mạng lưới kênh, đầm và hồ song song với các khu vực ven biển là những hệ sinh thái độc đáo giúp cung cấp nước ngọt nhưng cũng gây nguy hiểm khi mực nước biển dâng cao. “Chúng tôi bị mắc kẹt giữa biển và vùng nước ngầm. Chúng có khả năng nuốt chửng hòn đảo trong vài năm tới. Nhiều gia đình đã bỏ đi, nhưng tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sinh ra ở đây và tôi sẽ chết ở đây”, ông Murukesan tuyên bố.