Ngăn chặn việc sử dụng quan hệ tín dụng tạo sức ép lên khách hàng

Sáng 9-8, đại biểu (ĐB) Quốc hội thảo luận ở hội trường về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Các tổ chức tín dụng.

Không để “bia kèm lạc” trong hoạt động tín dụng

Quang cảnh phiên thảo luận, sáng 9-8. Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Lê Văn Thế (Ninh Bình) tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng. Đây là những dự án luật có ý nghĩa quan trọng đối với việc điều hành chính sách tiền tệ, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng, phòng, chống rửa tiền và phát triển thị trường tài chính trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ.

Một trong những vấn đề được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm là sự minh bạch trong hoạt động ngân hàng. ĐB Lê Văn Thế thẳng thắn nêu thực trạng "bia kèm lạc", nhiều ngân hàng ép buộc khách hàng phải mua thêm các sản phẩm phụ như bảo hiểm hoặc trái phiếu doanh nghiệp khi vay vốn. ĐB đề nghị dự thảo luật phải phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngăn chặn việc sử dụng quan hệ tín dụng để tạo sức ép lên khách hàng, đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các ĐB dự phiên họp Quốc hội, sáng 9-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Bên cạnh đó, vấn đề ngân hàng thương mại làm đại lý quản lý tài sản bảo đảm cho trái phiếu doanh nghiệp cũng được một số ĐB quan tâm. Theo ĐB Lê Văn Thế, nếu một ngân hàng vừa là bên cấp tín dụng, vừa quản lý tài sản bảo đảm, vừa phân phối trái phiếu cho cùng một doanh nghiệp, thì khi doanh nghiệp gặp khó khăn, lợi ích của ngân hàng có thể sẽ mâu thuẫn với lợi ích của trái chủ. Do đó, cần thiết kế cơ chế để ngân hàng thực hiện hoạt động này một cách độc lập, minh bạch.

ĐB Lê Văn Thế (Ninh Bình). Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng quan điểm, ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đề nghị Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại khi làm nhiệm vụ đại lý quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phải giải thích rõ cho khách hàng đâu là đại lý phát hành, đâu là bảo lãnh thanh toán phát hành, đâu là đại lý quản lý tài sản đảm bảo để khách hàng không bị nhầm lẫn. “Sự cố khủng hoảng thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2022 là rất lớn. Bài học về SCB là rất lớn. Do đó, chúng ta cần nghiêm túc rút kinh nghiệm”, ĐB Trần Hoàng Ngân lưu ý.

Bên cạnh đó, ĐB Trần Hoàng Ngân nêu lên 19 nội dung tại Điều 2 dự thảo luật, sửa đổi một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và đề nghị ban soạn thảo cần hoàn thiện thêm, vì ngoài việc phòng, chống rửa tiền, điều khoản này còn góp phần phòng, chống tình trạng khủng bố, lừa đảo qua mạng, rút tiền, chuyển tiền với số lượng lớn…

ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

Siết quản lý tài sản mã hóa, lấp "khoảng trống" pháp lý trước lừa đảo tinh vi

ĐB Nguyễn Minh Đức (TPHCM) bày tỏ nhất trí với việc bổ sung quy định về tài sản mã hóa vào dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền để lấp "khoảng trống" pháp lý trước các hành vi lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi. ĐB kiến nghị cần có sự phân định trách nhiệm rạch ròi giữa các bộ, ngành, trong đó, Ngân hàng Nhà nước làm đầu mối báo cáo dữ liệu đáng ngờ; Bộ Tài chính chủ trì quản lý thị trường tài sản mã hóa; Bộ Công an xử lý tội phạm lợi dụng công nghệ cao; Bộ KH-CN hỗ trợ truy vết các giao dịch ẩn danh trên nền tảng blockchain.

Theo ĐB, cần áp dụng "quy tắc lữ hành" đối với mọi giao dịch chuyển giao tài sản mã hóa để lưu trữ và minh bạch thông tin, xác minh danh tính khách hàng...

ĐB Nguyễn Minh Đức (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

Nêu lên khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn đối với các doanh nghiệp nhỏ, các hộ kinh doanh, ĐB Nguyễn Văn Thân (TPHCM) cho biết, dù đã có nhiều giải pháp nhưng hiệu quả vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng do vướng mắc về cơ chế, thể chế.

Theo ĐB, không nên giảm lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì về mặt lý thuyết thì rất hay nhưng đó là một “rào cản” với doanh nghiệp nhỏ và vừa. ĐB chỉ rõ, yêu cầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn khi mà họ không có tài sản thế chấp, tài sản đảm bảo và phải giảm lãi suất thì các ngân hàng rất ngại cho vay.

ĐB Nguyễn Văn Thân (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

Từ nhận định trên, ĐB Nguyễn Văn Thân đề xuất mạnh dạn áp dụng cơ chế thử nghiệm (Sandbox) để doanh nghiệp có thể tự vay vốn thông qua các công cụ công nghệ mới, đồng thời nên đưa các quỹ hỗ trợ về Ngân hàng Nhà nước quản lý để điều hành tập trung, hiệu quả hơn.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn khẳng định, cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu ý kiến các ĐB nêu để hoàn thiện các điều khoản.

ĐỖ TRUNG