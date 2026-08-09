Mạng xã hội, nền tảng số phải có trách nhiệm tuyên truyền pháp luật

Chiều 9-8, thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội nhất trí với sự cần thiết sửa luật nhằm đổi mới phương thức phổ biến pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội chiều 9-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại biểu (ĐB) Chamaléa Thị Thủy (tỉnh Khánh Hòa) cho rằng, pháp luật phải được truyền tải bằng ngôn ngữ, hình thức và phương thức mà người dân có thể hiểu và thực hiện.

Chính phủ cần thiết kế cơ chế phổ biến pháp luật phù hợp văn hóa, ngôn ngữ, tập quán của từng vùng và tâm lý từng nhóm đối tượng. Già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng cần được phát huy vai trò cầu nối, giúp pháp luật đến với người dân một cách gần gũi, tự nhiên.

Liên quan chủ trương ứng dụng công nghệ số, AI để đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ĐB bày tỏ sự đồng tình song cho rằng hạ tầng và kỹ năng công nghệ ở nhiều vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, cần đầu tư.

“Không phải cứ đưa thông tin lên mạng là người dân có thể tiếp cận, hiểu đúng và làm theo, nhất là khi khả năng phân biệt tin chính thống với tin giả cũng chưa đồng đều”, ĐB nhấn mạnh.

Trong khi đó, ĐB Hồ Thị Kim Ngân (tỉnh Thái Nguyên) đề nghị làm rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động trong phối hợp phổ biến pháp luật. Trách nhiệm này cần bao quát cả lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo.

ĐB Nguyễn Trung Kiên (TP Đồng Nai). Ảnh: VIẾT CHUNG

ĐB Nguyễn Trung Kiên (TP Đồng Nai) cho rằng việc phổ biến, giáo dục pháp luật cần đa dạng hơn, trong đó có hình thức thông qua điện ảnh, văn học nghệ thuật.

“Vừa rồi có một số đối tượng mọi người hay gọi là “giang hồ mạng”, có ảnh hưởng trên mạng xã hội, có hành vi đe dọa, khủng bố tinh thần, sử dụng lời nói vi phạm thuần phong mỹ tục và đưa thông tin sai lệch, ảnh hưởng trật tự xã hội. Câu hỏi là trách nhiệm của mạng xã hội, nền tảng số qua những sự việc này thế nào?”, ĐB nêu.

Từ đó, đề nghị dự thảo luật quy định trách nhiệm của nền tảng mạng xã hội, nền tảng số phải tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và đưa ra các cảnh báo vi phạm cho người dùng.

ĐB Võ Ngọc Thanh Trúc (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

Trước thực trạng tin giả tràn lan trên mạng và diễn biến phức tạp, ĐB Nguyễn Trung Kiên đề nghị thông tin pháp luật do các ứng dụng AI cung cấp phải có nguồn dẫn. Với thông tin chưa được kiểm chứng, ứng dụng phải đưa ra cảnh báo rõ ràng.

Đồng tình, ĐB Võ Ngọc Thanh Trúc (TPHCM) đề nghị sửa khoản 3, Điều 13 của dự thảo luật theo hướng ứng dụng AI phải có cơ chế kiểm chứng, giám sát, cảnh báo và đính chính thông tin. Cơ quan, tổ chức sử dụng ứng dụng AI phải chịu trách nhiệm đối với thông tin do hệ thống của mình cung cấp.

ĐỖ TRUNG