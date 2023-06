Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam phát động đợt thi đua đặc biệt

Ngày 28-6, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Đông Nam TPHCM (E29), Bộ Công an đã tổ chức phát động và ký kết giao ước phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15-4-1974 – 15-4-2024), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2025).

Phát động phong trào, Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó Trung đoàn trưởng cho biết, phong trào thi đua được chia làm 3 đợt, từ nay tới ngày 15-4-2024. Trong đó, cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn quyết tâm hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện hiệu quả 3 giải pháp đột phá của Bộ Tư lệnh CSCĐ với phương châm "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm".

Cán bộ, chiến sĩ duy trì nghiêm túc công tác ứng trực, chủ động sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện; bảo vệ mục tiêu trọng điểm; tuần tra kiểm soát, đấu tranh chuyên án... Đồng thời, nâng cao chất lượng các mặt công tác huấn luyện thường xuyên, huấn luyện nâng cao về nghiệp vụ của CSCĐ, cảnh sát đặc nhiệm; đảm bảo hậu cần, vũ khí, trang bị khi thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Lê Đại Thắng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TPHCM nhấn mạnh, phong trào thi đua đặc biệt có chủ đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác tham mưu; đoàn kết đồng lòng, phát huy trí tuệ, hành động quyết liệt; quyết tâm xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030”.

Đại tá Lê Đại Thắng yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phải trực tiếp chỉ đạo, các tổ chức quần chúng phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt trong quá trình tham gia; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ các hoạt động theo kế hoạch. Các nội dung thi đua phải thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập trung hướng về cơ sở, tránh phô trương hình thức.

Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TPHCM là đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ Bộ Công an. Trung đoàn có 15 nhiệm vụ, quyền hạn, trong đó có nhiệm vụ phối hợp với Công an TPHCM, Công an tỉnh Long An và Tiền Giang trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự an toàn xã hội theo quy định.