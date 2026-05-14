Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Châu Đức thông báo tuyển dụng viên chức năm 2026

UBND xã Châu Đức thông báo tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Châu Đức năm 2026.

1. Số lượng tuyển dụng: 8 chỉ tiêu, gồm các vị trí việc làm:

- Kỹ thuật viên khuyến nông: 1 người.

- Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng: 1 người.

- Kỹ thuật viên kiểm nghiệm chăn nuôi: 1 người.

- Tuyên truyền viên văn hóa: 1 người.

- Kỹ thuật dựng phim: 1 người.

- Huấn luyện viên: 1 người.

- Chuyên viên về Xúc tiến thương mại và đầu tư: 1 người.

- Kế toán viên: 1 người.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện: Xem chi tiết tại Thông báo số 278/TB-UBND ngày 11-5-2026 của UBND xã Châu Đức, quét mã QR:

3. Hồ sơ của người dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp Hồ sơ dự tuyển và Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7-12-2023 của Chính phủ.

4. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Địa điểm: Nộp trực tiếp về UBND xã Châu Đức (qua Phòng Văn hóa - Xã hội), địa chỉ: ấp Liên Lộc, xã Châu Đức, TPHCM.

- Thời hạn: Kể từ ngày 12 tháng 5 đến hết ngày 12 tháng 6 năm 2026.

5. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Thông tin chi tiết niêm yết tại trụ sở UBND xã Châu Đức hoặc liên hệ Phòng Văn hóa – Xã hội, điện thoại: 0985 279 048.

