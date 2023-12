Trung tâm thương mại Cobi Home – từ phối cảnh đến hiện thực

Trung tâm Thương mại COBI CIF do Công ty TNHH Cobi One làm chủ đầu tư. Đây là trung tâm thương mại đặc thù chuyên cung cấp và phân phối vật liệu xây dựng và đồ nội thất tại Khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Long An với tổng diện tích xây dựng 53.000m2, có quy mô gồm khối nhà chính cao 5 tầng và khối nhà công vụ cao 3 tầng. Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là Tổng thầu thi công kết cấu, hoàn thiện, cơ điện, hạ tầng và cảnh quan...