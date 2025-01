Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà tết tại Long An

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi thăm, tặng quà

Theo đó, đoàn công tác đã trao tặng 500 phần quà tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động tại huyện Thủ Thừa và TP Tân An (mỗi địa phương 250 phần, trị giá mỗi phần gồm tiền mặt và quà trị giá 1,3 triệu đồng).

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, tặng quà, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của tỉnh Long An trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội nói chung, chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, công nhân, người lao động… Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, tỉnh Long An cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà tết cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Long An

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc người dân tỉnh Long An, công nhân lao động trên địa bàn đón tết vui tươi, đầm ấm.

Trước đó, đoàn công tác đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Long An, tại buổi thăm hỏi, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc lãnh đạo và nhân dân tỉnh Long An tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm qua, phấn đấu đưa tỉnh Long An ngày càng phát triển, góp phần xây dựng đất nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà tết cho người dân tỉnh Long An

NGỌC PHÚC