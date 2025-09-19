Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM: Có tiền mà không tiêu được là căn bệnh trầm kha

Ngày 19-9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM tổ chức phiên giải trình việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; giải ngân vốn đầu tư công, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số.

Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM Nguyễn Văn Lợi kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Lợi phân tích, TPHCM sau sáp nhập đã mở rộng quy mô, không gian phát triển và nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án, công trình phục vụ cho phát triển thành phố là rất lớn. Từ phân tích đó, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM cho rằng cần phải đề xuất nâng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố.

Để giải quyết bài toán nguồn vốn đầu tư cho phát triển, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM đề nghị, TPHCM đẩy mạnh việc huy động nguồn vốn xã hội hóa, đa dạng các hình thức đầu tư, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách mới thúc đẩy phát triển thành phố. Song song đó, quan tâm đến nguồn thu phí, lệ phí, nguồn thu từ đất đai… và tính toán điều tiết nguồn lương để phục vụ cho đầu tư công.

ĐBQH Trần Kim Yến phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh việc phân cấp, phân quyền là rất quan trọng, giảm cơ chế “xin-cho”, đồng chí Nguyễn Văn Lợi đề nghị, có cơ chế giao quyền cho thành phố và thành phố phải chịu trách nhiệm thực hiện các dự án đầu tư từ khâu đầu đến khâu cuối. Các bộ ngành ở Trung ương, các chuyên gia tham gia vào hội đồng tư vấn cho TPHCM. Đồng chí đề nghị, bổ sung cơ chế này vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội.

ĐBQH Nguyễn Tâm Hùng phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước tình trạng “có tiền mà không giải ngân được”, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM nhìn nhận đây là “căn bệnh trầm kha” của một số địa phương và cần phải có “liều thuốc mạnh” để trị. Trong đó, ngoài việc rút ngắn các thủ tục, phải tháo gỡ nhanh điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, giải quyết tình trạng thiếu nguyên vật liệu xây dựng, lắp đất nền cho các dự án.

Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đề cập đến các dự án chậm triển khai, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM đề nghị thành phố rà soát lại, tập trung tháo gỡ và đẩy nhanh tiến độ. Vì các dự án đầu tư chậm tiến độ, ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ vốn toàn xã hội.

Về chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM đề nghị, TPHCM đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin và trang thiết bị, máy móc vận hành. Cùng với đó, tăng cường an ninh mạng, bảo mật dữ liệu, đặc biệt quan tâm chính sách thu hút nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ công nghệ thông tin.

Rà soát chức năng, nhiệm vụ cấp xã Qua gần 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM cho rằng, bên cạnh kết quả tích cực, cũng còn những tồn tại, hạn chế. Do đó, đề nghị, thành phố rà soát lại các nhiệm vụ, chức năng, các nội dung phân cấp, phân quyền cho cấp xã. TPHCM cũng cần rà soát lại số lượng biên chế cho cấp xã để đề xuất cấp có thẩm quyền tính toán lại số lượng biên chế cho phù hợp với đặc thù diện tích, dân số của từng địa phương, thay vì hiện nay biên chế giao mang tính bình quân.

VĂN MINH