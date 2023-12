Trưởng trạm kiểm lâm tử vong bất thường, trên người có vết đạn

Sau khi gây án, Lâm Hoàng Thưởng xuống tàu tìm cách trốn khỏi đảo nhưng đã bị Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) bắt giữ.

Ngày 2-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Hoàng Phong (23 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Ngày 29-11, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã giải cứu thành công người đàn ông biểu hiện bất thường mắc kẹt giữa 2 bức tường nhà dân ở quận 4.

Trước thông tin Dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì xây dựng có bổ sung thêm quy định xe cơ giới, trong đó có xe máy, phải lắp thiết bị giám sát hành trình (GSHT), nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng đề xuất này không thực sự cần thiết và không khả thi.