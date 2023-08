Hàn Quốc: Nắng nóng bất thường, 27 người tử vong

Theo hãng tin Yonhap, ngày 9-8, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, kể từ đầu năm đến ngày 7-8 vừa qua, có tổng cộng 1.984 trường hợp gặp các vấn đề về sức khỏe do nắng nóng, tăng 1,5 lần so với mức 1.323 trường hợp ghi nhận trong cùng kỳ năm 2022. Cũng trong khoảng thời gian này, số ca tử vong vì nắng nóng đã tăng từ 7 lên 27 người.

Hàn Quốc đang đối mặt với một mùa hè nóng bất thường. Từ ngày 3-8, Bộ Hành chính và An ninh đã nâng mức cảnh báo nắng nóng lên cấp độ 2 (là "nghiêm trọng") và đề ra các biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với các mức nhiệt cao. Hơn 108 khu vực đã phát cảnh báo đặc biệt về nắng nóng cực đoan. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, Hàn Quốc ban bố cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng.

Theo KDCA, riêng trong ngày 7-8, có tới 106 trường hợp phải nhập viện cấp cứu vì các bệnh do nắng nóng tại Hàn Quốc. Xét theo độ tuổi, người già trên 65 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 31,3%, kế đó là người trong độ tuổi 50 (19,5%), 40 (12,2%), 30 (11,8%) và 20 (11,4%).

Trong các vấn đề về sức khỏe mà người dân tại Hàn Quốc gặp phải do nắng nóng, say nóng chiếm tỷ lệ cao nhất với 56,4%. Đây là hiện tượng cơ thể bị suy giảm chức năng tiếp nước do ở môi trường có nhiệt độ cao trong một thời gian dài, dẫn tới mất muối và nước.

Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi các quan chức tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, đặc biệt là đối với những người làm việc ngoài trời, người già và những người sống trong những ngôi nhà tạm bợ chưa có hệ thống điều hòa không khí đầy đủ.