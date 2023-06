Trusting Social ra mắt Agent Foundry, nền tảng cung cấp trợ lý ảo chuyên ngành cho doanh nghiệp

Những trợ lý ảo này có khả năng tự học, tự hành với mục đích giúp người lao động tăng năng suất, thêm tri thức và sức sáng tạo; giúp doanh nghiệp đổi mới, tăng hiệu quả, tiếp cận và phục vụ được nhiều khách hàng hơn. Agent Foundry tích hợp những công nghệ đám mây và trí tuệ nhân tạo của Microsoft, bao gồm Azure và OpenAI.

Sản phẩm được giới thiệu tại lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Trusting Social và Microsoft, mở đầu hợp tác chiến lược giữa hai bên nhằm đem tới một giải pháp công nghệ đột phá trong 5 năm tới cho các thị trường mới nổi tại Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Theo đó, biên bản ghi nhớ kéo dài hai năm về hợp tác nghiên cứu, phát triển và đưa các sản phẩm trí tuệ nhân tạo ra thị trường. Trusting Social sẽ tích hợp nền tảng đám mây Azure, các dịch vụ, giải pháp và công nghệ khác của Microsoft liên quan đến phân tích dữ liệu, OpenAI và Azure AI.

Các trợ lý ảo từ Agent Foundry là giải pháp thiết kế riêng cho doanh nghiệp, theo những tiêu chuẩn ngặt nghèo về bảo mật dữ liệu, an toàn thông tin, tính tuân thủ và sự nhạy cảm với khách hàng. Chúng có khả năng làm theo các quy trình cho trước, tự học từ công việc và kinh nghiệm, chủ động xử lý vấn đề trong môi trường kinh doanh mà không cần có sự can thiệp thường xuyên của người dùng. Nền tảng Agent Foundry tích hợp nền tảng đám mây Microsoft Azure với độ bảo mật dữ liệu hàng đầu và GitHub Enterprise - công cụ phát triển và gia tăng hiệu suất trong chương trình Microsoft for Startups Founders Hub.