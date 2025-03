Truy nã Chủ tịch HĐQT Công ty Đô Thị Xanh lừa bán nền đất ảo

Ngày 24-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Tuấn Hùng (sinh năm 1984, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Đô Thị Xanh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Viện KSND TPHCM cũng đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.

Tuy nhiên, bị can Hùng không có mặt tại nơi cư trú, không đến trình diện theo yêu cầu của cơ quan điều tra, nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM ra Quyết định truy nã đối với bị can Hùng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM yêu cầu bị can Bùi Tuấn Hùng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Người dân khi phát hiện, tố giác, truy bắt bị can Hùng và báo cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ cán bộ điều tra Ngô Văn Hiệp, Đội 2, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TPHCM (số 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10), số điện thoại 0868177879.

Bị can Bùi Tuấn Hùng

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bùi Tuấn Hùng mua các thửa đất số 609, 610, 611 tờ bản đồ số 41, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi và các thửa đất số 30, 42, 57, 59, 69 tờ bản đồ số 6, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TPHCM.

Dù biết Công ty CP Phát triển bất động sản Đô Thị Xanh chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không được cơ quan chức năng cấp phép tách thửa, thực hiện dự án nhà ở nhưng Hùng vẫn chỉ đạo Nguyễn Thị Hoàng Anh (Giám đốc Công ty CP Phát triển bất động sản Đô Thị Xanh) hợp tác với Ngô Thanh Uyn (Giám đốc Công ty CP Phát triển địa ốc Vina Land, Giám đốc Công ty CP Đầu tư địa ốc Lạc Việt) để phân phối bán nền đất thuộc Dự án Green City tại xã Hòa Phú, huyện Củ Chi; Dự án Green Town và Dự án Đô Thị Xanh 01 tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi cho khách hàng, chiếm đoạt 147,7 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoàng Anh, Ngô Thanh Uyn cùng 2 bị can đồng phạm khác.

ÁI CHÂN