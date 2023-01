Bắt giám đốc lừa bán đất nền ảo, căn hộ ảo

Ngày 17-1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trường Sơn (Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH House Land) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.