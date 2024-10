Truy tố "bà trùm" ma túy xuyên quốc gia Oanh Hà và đồng phạm

Trong số 35 đối tượng bị truy tố có bị can Vũ Hoàng Oanh (sinh năm 1957, trú tại TP Hải Phòng) và 27 bị can bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Khoản 4 Điều 251 của Bộ luật Hình sự năm 2015; có 6 bị can bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” quy định tại Khoản 4 điều 250 của Bộ luật Hình sự năm 2015; có 1 bị can bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2022, Vũ Hoàng Oanh tổ chức, chỉ đạo đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ tại TPHCM, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Bị can Vũ Hoàng Oanh. Ảnh: C04, BỘ CÔNG AN

Ban đầu, Vũ Hoàng Oanh trực tiếp thuê Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1990, trú tại TP Hải Phòng) vận chuyển các bánh heroin từ Campuchia về TPHCM giao cho khách của Oanh.

Sau này, tại TPHCM, Vũ Hoàng Oanh thuê Nguyễn Anh Bảo Quốc (sinh năm 1990, trú tại TPHCM) nhận ma túy từ Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1960, trú tại tỉnh Kiên Giang) hoặc trực tiếp nhận các hộp số ô tô cũ có giấu ma túy bên trong về tháo dỡ lấy ma túy, cất giấu để giao cho Nguyễn Văn Nam hoặc đi giao cho khách mua ma túy tại TPHCM và các vùng lân cận.

Cơ quan công tố xác định, tại miền Bắc, Vũ Hoàng Oanh chỉ đạo Nguyễn Văn Nam vào TPHCM nhận ma túy từ Nguyễn Anh Bảo Quốc hoặc từ một người phụ nữ ở Ngõ cây sung quận 8, TPHCM và nhận các hộp số ô tô cũ có giấu ma túy bên trong, vận chuyển về TP Hải Phòng cất giấu, tháo dỡ lốc máy, lấy ma túy giao cho khách mua của Oanh tại TP Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Tổng số các hộp số ô tô cũ được các bị can vận chuyển trót lọt từ Campuchia về Việt Nam là 129 hộp số, các bị can khai nhận, mỗi chuyến tháo hộp số lấy ra khoảng 50kg ma túy.

Cơ quan điều tra xác định, đây là vụ án vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia, do các đối tượng người Việt Nam sống ở nước ngoài cấu kết với các đối tượng trong nước vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TPHCM, Hà Nội, TP Hải Phòng và các tỉnh khác để tiêu thụ.

Hành vi phạm tội của các bị can diễn ra trong một thời gian dài với nhiều đối tượng tham gia. Các đối tượng đã điều hành hoạt động mua bán ma túy bằng cách sử dụng mạng xã hội Signal lấy biệt danh là “Colombia”, “Mosscau” hoặc “Mosscau Russia” chỉ đạo chia đoạn, cắt khúc tránh bị phát hiện.

Để giữ bảo mật hoạt động của tổ chức, đường dây các đối tượng cùng sử dụng mạng xã hội Signal, đầu số điện thoại của Mỹ hoặc Campuchia liên lạc giao nhận ma túy và sử dụng tài khoản trung gian mang tên Hoang Cong Tu để thực hiện việc thanh toán tiền mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với tổng số tiền khoảng 1.400 tỷ đồng.

Trong thời gian trên, các đối tượng đã vận chuyển, mua bán trót lọt số lượng ma túy đặc biệt lớn, tổng số hơn 336kg heroin; hơn 115kg ketamine; hơn 256kg methamphetamine… Quá trình điều tra, các bị can đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.

Trong vụ án, bị can Vũ Hoàng Oanh bị cáo buộc là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu, đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các bị can khác. Ngoài 35 bị can bị truy tố, trong đường dây trên còn 2 bị can Trần Vĩnh Hạ, Vũ Thị Vòng hiện đang bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C04) Bộ Công an đã ra lệnh truy nã.

ĐỖ TRUNG