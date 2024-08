Bóc gỡ đường dây tội phạm ma túy hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục C04, thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở các nước trên thế giới và trong khu vực rất phức tạp. Tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, ở khu vực Đông Nam Á diễn ra nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng.

Qua đấu tranh cho thấy, người Việt Nam phạm tội liên quan đến ma túy tại Campuchia diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Nhiều người Việt Nam thường xuyên qua lại Campuchia làm ăn, sinh sống, cầm đầu hoặc cấu kết với người Trung Quốc, Đài Loan hình thành các đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia qua biên giới vào Việt Nam.

Đáng lưu ý, ma túy từ Campuchia vận chuyển qua tuyến biên giới Tây Nam tập trung ở các tỉnh Tây Ninh, Long An và Đồng Tháp. Gần đây, ma túy đang có xu hướng dịch chuyển sang các tỉnh Bình Phước, An Giang và từ Lào qua các tỉnh miền Trung.

Tiếp đó, ma túy được tập kết tại các kho ở các tỉnh giáp ranh TPHCM như các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An... rồi trung chuyển về các kho ở các quận 12, Bình Tân, Tân Phú và huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè... Các đối tượng ngụy trang trong các loại hàng hóa rồi lợi dụng các doanh nghiệp, công ty vận chuyển hàng hóa để xuất đến nước thứ 3 như Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long biểu dương kết quả mà Cục C04 và công an các đơn vị, địa phương toàn tuyến đạt được. Trong đó, kiểm soát được tình hình, không để tội phạm ma túy câu kết, móc nối hoạt động trên tuyến Tây Nam với địa bàn ngoại biên và các tuyến, địa bàn khác ở trong nước, nhất là TPHCM và các tỉnh trọng điểm phía Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh, trấn áp quyết liệt, hiệu quả, bóc gỡ đường dây, tổ chức tội phạm ma túy hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Campuchia vào tuyến Tây Nam và đến các tuyến, địa bàn khác tiêu thụ. Đồng thời triệt xóa các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên tuyến; các tụ điểm tập kết ma túy ở khu vực biên giới giáp Việt Nam - Campuchia...

Cùng với đó là giải quyết tốt vấn đề người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, không để gia tăng và phát sinh tội phạm, tệ nạn; góp phần tạo chuyển biến căn bản tình hình và hiệu quả công tác phòng, chống ma túy.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng công an toàn tuyến đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng phát hiện 2.079 vụ, bắt giữ 4.447 đối tượng (tăng 38,7% số vụ, 49,07% đối tượng so với cùng kỳ năm 2023). Công an thu giữ 39,815 kg heroin; 406 kg và 1.117 viên ma túy tổng hợp, 75,064 kg cần sa, 36 khẩu súng, 141 viên đạn…