Truy tố nhóm thanh niên tống tiền cảnh sát giao thông

Ngày 17-2, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Cơ quan công tố truy tố bị can Bùi Văn Hà (sinh năm 1982, ở huyện Mê Linh, TP Hà Nội) cùng 3 đồng phạm khác về hành vi trên.

Theo cáo trạng, Bùi Văn Hà quen 3 bị can Nguyễn Khắc Được (sinh năm 1990, ở Hưng Yên); Trịnh Xuân Tiến (sinh năm 1990, trú Phú Thọ) và Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1991, quê Vĩnh Phúc) qua các nhóm Facebook “Giao thông Vĩnh Phúc" và “Luật giao thông”.

Bị can Hà giới thiệu với 3 người trên là biết nhiều cảnh sát giao thông ở tỉnh Vĩnh Phúc, nên từ 18-6 đến 27-6-2022, các bị can đã gửi hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông để hỏi Hà có biết người trong hình là ai không. Sau đó, các bị can bàn nhau sử dụng hình ảnh cảnh sát giao thông đó để uy hiếp, yêu cầu đưa tiền.

Lần thứ nhất, ngày 18-6-2022, Nguyễn Khắc Được gửi hình ảnh cán bộ cảnh sát giao thông tên P.V.H. và 4 tờ tiền trên mặt bàn làm việc của anh H. khi tuần tra, kiểm soát giao thông. Bị can Hà sau đó sử dụng hình ảnh trên để đe dọa, yêu cầu anh H. đưa 80 triệu đồng, nếu không sẽ đăng lên mạng xã hội.

Sau đó, vì sợ hình ảnh trên ảnh hưởng tới danh dự, anh H. đã mang 80 triệu đồng đến một nhà hàng trên địa bàn đưa cho Hà.

Lần thứ hai, sáng 21-6-2022, Nguyễn Văn Nam cố tình vi phạm luật khi tham gia giao thông để dùng thiết bị ghi hình giấu kín ghi lại hình ảnh mình để tiền lên bàn làm việc của anh N.T.K. (Đội cảnh sát giao thông Công an TP Phúc Yên).

Sau đó, các bị can Nguyễn Văn Nam và Trịnh Xuân Tiến thỏa thuận, thống nhất gửi hình ảnh cho Bùi Văn Hà để Hà đe dọa anh K. đưa tiền, nếu không sẽ tung lên mạng xã hội. Giống như đồng nghiệp, anh K. sau đó đã chuyển khoản cho Hà 40 triệu đồng vào ngày 27-6-2022.

Cáo trạng nêu trong quá trình điều tra, Bùi Văn Hà và 3 đồng phạm đều thành khẩn khai báo. Trong đó, Nam, Tiến và Được đến cơ quan công an đầu thú, nên được xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ.