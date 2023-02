Công an TPHCM thụ lý điều tra vụ thanh niên dùng clip nóng tống tiền gần 1,8 tỷ đồng nữ Việt kiều

Công an quận Gò Vấp đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ thanh niên dùng clip nóng tống tiền gần 1,8 tỷ đồng nữ Việt kiều cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục điều tra.

Liên quan đến vụ “Bắt đối tượng dùng clip nóng tống tiền gần 1,8 tỷ đồng nữ Việt kiều” như báo SGGP đã thông tin, ngày 6-2, Công an quận Gò Vấp đã chuyển toàn bộ hồ sơ bị can Võ Văn Hùng (sinh năm 1989, ngụ tỉnh Quảng Trị) cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Tháng 10-2020, Hùng quen biết với bà N.T.S. (sinh năm 1978, là Việt kiều Mỹ) qua mạng xã hội. Hùng dùng nick name zalo, facebook nhiều lần trò chuyện với bà S.. Một thời gian sau, cả 2 phát sinh tình cảm nam nữ và nhiều lần chat sex với nhau. Những lần đó, Hùng bí mật quay lại toàn bộ hình ảnh của nữ Việt kiều Mỹ.

Tháng 12-2021, Hùng thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định tống tiền bà S. Hùng gửi hình ảnh, clip bà S. khỏa thân, tự sướng cho bà và yêu cầu chuyển tiền cho mình. Nếu bà S. không đồng ý thì Hùng đe dọa gửi hình ảnh, clip cho bạn bè của bà S. và tung lên mạng xã hội.

Lo sợ bà S. đã chuyển hơn 100 lần với số tiền 1,4 tỷ đồng và 16.000 USD. Tổng số tiền bà S. đã chuyển là gần 1,8 tỷ đồng.

Một thời gian, Hùng tiếp tục nhắn tin gọi điện yêu cầu bà S. phải chuyển tiền và về Việt Nam để “tâm sự”, nếu không Hùng sẽ đăng clip, ảnh “nóng” lên mạng. Bà S. vội đáp chuyến bay trở về TPHCM. Cùng lúc Hùng từ tỉnh Quảng Trị vào TPHCM để gặp.

Chiều 1-2, Hùng yêu cầu bà S. tới quán cà phê ở quận Gò Vâp để đưa tiền. Lúc này, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Gò Vấp ập vào bắt quả tang Hùng, thu giữ 30 triệu đồng cùng chiếc ĐTDĐ chứa nhiều clip, ảnh “nóng” của bà S. Qua làm việc, Hùng thừa nhận tống tiền và tình bà S.