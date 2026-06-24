Truy tố Phan Công Khanh và đồng phạm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 24-6, VKSND TPHCM ban hành cáo trạng truy tố Phan Công Khanh (tên gọi khác là Khanh Supper, 32 tuổi), Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi, đang bị truy nã), Mohamach Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị can Phan Công Khanh

Cáo trạng nhận định, hành vi của Phan Công Khanh, Huỳnh Xuân Vấn và Mohamach Da Pha đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Do đó, các bị can cần bị xử lý nghiêm để giáo dục, cải tạo và góp phần răn đe, phòng ngừa chung.

Trước đó, tháng 6-2025, VKSND TPHCM truy tố Phan Công Khanh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Mohamach Da Pha bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ K-Supper (Công ty K-Supper) chuyên kinh doanh các loại xe cao cấp. Khanh và Vấn mỗi người góp vốn 50%. Khanh làm giám đốc và là người đại diện pháp luật, Vấn làm phó giám đốc đồng thời là cổ đông, Mohamach Da Pha là cộng tác viên.

Do kinh doanh thua lỗ, Khanh và Vấn nảy sinh ý định chiếm đoạt xe ô tô mà khách hàng, người quen gửi tại công ty để bán, trưng bày hoặc sử dụng. Các bị can đã mang một số xe đi cầm cố, bán lấy tiền để trả nợ.

Cụ thể, ngày 23-5-2023, Khanh, Vấn và Mohamach Da Pha bàn bạc việc chiếm đoạt một xe ô tô trị giá 7,1 tỷ đồng của chị L.N.T.H gửi tại showroom K-Supper. Sau khi nhận xe, các bị can đem cầm cố để vay 3 tỷ đồng.

Ngày 13-6-2023, Khanh và Vấn chiếm đoạt xe ô tô trị giá 13,3 tỷ đồng của anh L.H.P cho mượn để trưng bày tại showroom, rồi bán lại cho anh T.H.P với giá 24,5 tỷ đồng.

Ngày 14-6-2023, Mohamach Da Pha chiếm đoạt xe ô tô trị giá 870 triệu đồng của anh L.T.S cho Mohamach Da Pha mượn để sử dụng, sau đó đem cầm cố 1 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Huỳnh Xuân Vấn bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ban hành quyết định truy nã, nhưng đến nay vẫn chưa bắt được bị can này.

LAM NGUYÊN - CẨM NƯƠNG