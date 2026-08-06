Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Mekolor

Ngày 6-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ, cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Võ Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, kiêm người đại diện pháp luật Công ty CP Mekolor.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Võ Xuân Trường

Bị can Võ Xuân Trường bị bắt để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Cùng ngày, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét nơi ở của Trường tại TPHCM và trụ sở công ty tại TP Cần Thơ. Quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan trực tiếp đến vụ án.

Theo kết quả điều tra, năm 2021, Công ty CP Mekolor của Trường cung cấp cho Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Cần Thơ bộ hồ sơ chứa thông tin chuyển 10 tỷ Euro từ đối tác ở Đức về tài khoản Công ty CP Mekolor thông qua một ngân hàng của Đức.

Ngân hàng Vietinbank đã tra soát nhưng không ghi nhận hồ sơ chuyển tiền như phía Công ty CP Mekolor cung cấp, đồng thời cảnh báo khách hàng về dấu hiệu tài liệu giả mạo. Thế nhưng, Công ty CP Mekolor đã gửi đơn khởi kiện lên Tòa án Trọng tài quốc tế (ICC).

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu tại nơi ở, làm việc của Võ Xuân Trường

Ngoài ra, Trường cùng một số cá nhân, tổ chức có liên quan cố tình đăng tải thông tin sai sự thật lên nhiều website quốc tế, mạng xã hội, cho rằng Vietinbank với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chiếm đoạt và sử dụng số tiền 10 tỷ Euro. Sự việc đã được Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ (trước đây) ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Tuy nhiên, sau đó Trường tiếp tục sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết chứa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trước đó, Công ty CP Mekolor do Trường đứng đầu từng gây xôn xao dư luận khi công bố đã đề xuất với Chính phủ xin đầu tư 100 tỷ USD làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Trường từng tuyên bố việc đầu tư dự án này được thực hiện theo mô hình tự huy động 100% vốn.

TUẤN QUANG