Truyền hình trực tiếp "Sao Độc lập" trên VTV1

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sao Độc lập” năm 2024 với chủ đề “Lời Bác - Lời của non sông” do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức, chào mừng Kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 79 năm Ngày Truyền thống lực lượng CAND Việt Nam sẽ được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội tối 25-8; truyền hình trực tiếp trên VTV1.