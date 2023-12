Từ nay đến cuối năm 2024, Long An khởi công 14 dự án nhà ở xã hội

Ngày 1-12, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Long An cho biết, UBND tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng 14 dự án nhà ở xã hội trên tổng diện tích hơn 65ha với hơn 14.600 căn trong giai đoạn từ nay đến năm 2024.Trong đó, có 5 dự án đã hoàn tất các thủ tục, có thể khởi công trong tháng 12.

Tại huyện Đức Hòa có 9 dự án với hơn 11.500 căn; huyện Bến Lức có 4 dự án, hơn 2.200 căn và huyện Cần Đước có 1 dự án với 900 căn. Các huyện còn lại căn cứ vào nhu cầu thực tế, đề xuất vị trí đầu tư phù hợp. Ngoài ra, giai đoạn 2024 - 2025, tỉnh Long An tiếp tục triển khai 19 dự án với diện tích hơn 83ha (hơn 24.400 căn).

Theo ông Nguyễn Văn Trang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An, tỉnh hiện có 37 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch gần 13.000ha. Trong đó, 18 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 86,45%.

Số lượng lao động trong các khu công nghiệp khoảng 212.000 người. Dự kiến, đến năm 2030 tăng lên khoảng 305.000 người. Phần lớn công nhân, lao động nhập cư từ các tỉnh, thành phố khác và chưa có nhà ở nên nhu cầu về nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp rất lớn, chiếm khoảng 50% số lao động hiện tại.

Toàn tỉnh Long An hiện có khoảng 4.800 khu nhà trọ do các hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư xây dựng với khoảng 77.200 căn nhà trọ, đáp ứng nhu cầu cho hơn 156.000 công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp sinh sống. Hiện tỉnh Long An đã đưa 7 dự án nhà ở xã hội vào sử dụng.