Từ ngày 6-4, miền Bắc có không khí lạnh, miền Nam tiếp tục nắng nóng

Cơ quan khí tượng cho biết, hôm qua (4-4), nắng nóng đã xuất hiện ở miền Trung (có nơi 40 o C). Hôm nay (5-4), nhiều nơi tiếp tục nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 4-4, khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39oC, độ ẩm chỉ còn 25%-55%. Riêng tại trạm khí tượng Tương Dương (Nghệ An) đo được nhiệt độ 40,8oC.

Khu vực Sơn La, Hòa Bình, khu vực từ Bình Định đến Phú Yên và Tây Nguyên cũng có nắng nóng nhưng cục bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37oC, độ ẩm 40-55%. Miền Đông Nam bộ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36oC, có nơi trên 36 độoC, độ ẩm 40%-55%.

Dự báo ngày 5-4, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38oC. Các khu vực khác của Bắc bộ, khu vực từ Bình Định đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36oC.

Từ ngày 6-4, miền Bắc và Bắc Trung bộ sẽ xuất hiện không khí lạnh cường độ nhẹ gây mưa mát. Do đó, nắng nóng ở khu vực này tạm kết thúc.

Tuy nhiên, trong ngày 6-4, Trung Trung bộ vẫn có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36oC; miền Đông Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36oC, độ ẩm tương đối thấp nhất 40%-50%.

Từ ngày 7-4, nắng nóng kết thúc ở khu vực Trung Trung bộ nhưng nắng nóng ở các tỉnh miền Đông Nam bộ vẫn còn tiếp tục duy trì (xen kẽ các ngày nắng nóng, về các buổi chiều có thể xuất hiện mưa rào nhiều hơn).