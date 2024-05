Đưa vào sử dụng công trình nhà tránh bão kết hợp phòng học tại đảo Lý Sơn

Chiều 6-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công trình Nhà tránh bão kết hợp phòng học Trường Tiểu học số II An Vĩnh, huyện Lý Sơn.

Nhà tránh bão kết hợp phòng học Trường Tiểu học số II An Vĩnh được xây dựng với diện tích xây dựng 306m2, tổng diện tích sàn 596m2, gồm 2 tầng với 4 phòng học.

Tổng kinh phí xây dựng 5 tỷ đồng (trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 3,5 tỷ đồng, nguồn ngân sách huyện Lý Sơn 1,5 tỷ đồng).

Bàn giao công trình nhà tránh bão kết hợp phòng học

Huyện đảo Lý Sơn thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các cơn bão; do vậy, công trình này sẽ là một địa điểm để người dân trên đảo và học sinh có thể tránh bão an toàn. Đồng thời, cũng góp phần quan trọng phục vụ cho hoạt động dạy và học của thầy trò Trường Tiểu học số II An Vĩnh.

NGUYỄN TRANG