Chủ tịch Phan Văn Mãi: Không phải cán bộ, lãnh đạo nào bị xử lý cũng do tham nhũng

Chủ tịch UBND TPHCM phân tích, cần phải phân định rõ ràng, không phải tất cả trường hợp cán bộ, lãnh đạo nào bị xử lý cũng do tham nhũng, hối lộ.

Chiều 6-5, các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH): Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, tiếp xúc cử tri huyện Nhà Bè, quận 7, quận 4 trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Nhà Bè. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu thực trạng gần đây xảy ra nhiều vụ án lớn về tham nhũng của các tập đoàn, công ty lớn, có liên quan đến cán bộ chủ chốt và thiệt hại của các vụ án kinh tế cũng ngày càng lớn. Cử tri bày tỏ lo lắng về khả năng khắc phục các thiệt hại đã xảy ra.

Cử tri cũng quan tâm, bức xúc vấn đề đường Đào Sư Tích và Lê Văn Lương ngập ngày càng sâu, trong đó đường Đào Sư Tích hư hỏng nặng, địa phương đã đề nghị từ lâu nhưng chưa được giải quyết. Tương tự là tình trạng tắc nghẽn giao thông phức tạp và mùi hôi thối từ bãi rác Đa Phước chưa được giải quyết.

Cử tri huyện Nhà Bè nêu ý kiến

Cử tri quận 7 có ý kiến liên quan đến dự án chống ngập trên địa bàn, số tiền đầu tư 10.000 tỷ đồng nhưng lại để kéo dài, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương và thành phố...

Đồng chí Phan Văn Mãi gặp gỡ cử tri huyện Nhà Bè. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ghi nhận các ý kiến của cử tri và trao đổi về nhiều nội dung.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, gần đây có nhiều sai phạm liên quan đến các cán bộ lãnh đạo, đặc biệt có lãnh đạo cấp Trung ương, đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, vấn đề này thực tế có xảy ra. Thời gian qua, một số lãnh đạo, kể cả Ủy viên Trung ương Đảng bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, liên quan đến nhận hối lộ, tham nhũng.

Tuy nhiên, cũng có một số lãnh đạo chủ chốt có vi phạm khuyết điểm về những điều đảng viên không được; trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ cao cấp hoặc có trách nhiệm là người đứng đầu để cán bộ thuộc quyền mình vi phạm pháp luật. Đồng chí Phan Văn Mãi cho rằng, cần phân định rõ ràng, không phải tất cả trường hợp đã bị khởi tố, thôi chức, nghỉ việc đều là tham nhũng hoặc nhận hối lộ.

Buổi làm việc của Tổ ĐBQH trực tiếp tại huyện Nhà Bè và kết nối trực tuyến với quận 7, quận 4

Về dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, Chủ tịch UBND TPHCM thông tin, dự án hiện đã hoàn thành 90% khối lượng, nhưng nhà thầu gặp khó khăn về khả năng tài chính.

TPHCM đã bố trí ngân sách nhưng chưa thể thực hiện giải ngân do vướng vấn đề pháp lý và đã báo cáo Thủ tướng, đề xuất cơ chế để nhà thầu vay ngân sách thành phố hoàn thiện dự án. Nếu được như vậy, nhà đầu tư cam kết chỉ cần 2 tháng để khởi động lại hợp đồng và 6 tháng hoàn tất thi công.

Đồng chí Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM cũng thông tin tới cử tri, Tập đoàn Thuận An đã tham gia một số dự án tại thành phố. Đối với dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh, Tập đoàn Thuận An cam kết hoàn thành đúng tiến độ. Đối với dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, Vành đai 3, ngay khi xảy ra vụ việc, thành phố đã yêu cầu các chủ đầu tư làm việc ngay với nhà thầu để biết họ có tiếp tục thực hiện dự án hay không. Tập đoàn Thuận An cũng cam kết tiếp tục tham gia và đảm bảo tiến độ các dự án.

Đồng chí Phan Văn Mãi cũng khẳng định, thời gian tới, TPHCM sẽ giám sát thường xuyên các dự án trên. Nếu có yếu tố nào làm ảnh hưởng tiến độ, TPHCM sẽ yêu cầu nhà thầu còn lại trong liên danh phải có biện pháp. Ngoài ra, TPHCM cũng sẽ thay thế nhà thầu nếu tiến độ theo cam kết không được đảm bảo.

