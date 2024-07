Từ ngày mai 19-7, mưa gió giảm dần

Theo cơ quan khí tượng, từ đêm qua đến sáng nay 18-7, nhiều nơi ở miền Bắc và Bắc Trung bộ đã có mưa đến mưa to. Một dải mây lớn phủ mưa gió trên diện rộng. Dự báo từ mai 19-7, mưa sẽ giảm dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, đêm qua và sáng nay 18-7, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đến 8 giờ sáng nay, lượng mưa đo tại Quảng Yên (Quảng Ninh) 104mm, Lạc Thủy (Hòa Bình) 130mm, Vũ Thư (Thái Bình) 110mm, Nghĩa Hưng (Nam Định) 163mm, Hà Trung (Thanh Hóa) 139mm…

Hà Nội mưa gió buổi sáng 18-7, dự báo chiều và tối tiếp tục mưa. Ảnh: N.L

Ngày và đêm 18-7, khu vực đồng bằng, ven biển Bắc bộ, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Như vậy, chiều và đêm nay, mưa gió sẽ quay trở lại nhiều khu vực mà sáng nay đã có mưa. Dự báo, lượng mưa ở đồng bằng, ven biển Bắc bộ, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ có nơi trên 150mm.

Tây Nguyên và Nam bộ được dự báo lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi trên 80mm tập trung vào chiều và đêm nay.

Ngoài ra, ngày và đêm 18-7, các khu vực khác ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Chiều và tối 18-7, khu vực Trung Trung bộ và Nam Trung bộ có mưa rào 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Từ ngày mai 19-7, mưa có xu hướng giảm dần ở miền Bắc và miền Trung.

Còn theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, đến sáng nay 18-7, đã có thêm người thiệt mạng do mưa lũ. Cụ thể, ở tỉnh Hòa Bình có 1 người tử vong do sét đánh và 1 người tử vong do đuối nước ngày 16-7 (ngã xuống suối sau đó bị lũ cuốn trôi).

Nước lũ trên các sông suối lên cao ở huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái)

Mưa gió đã gây thiệt hại cho 34 căn nhà ở tỉnh Kiên Giang, 1 căn nhà ở tỉnh Hòa Bình và 1 căn ở tỉnh Lào Cai.

1 căn nhà ở tỉnh Hòa Bình bị đất tràn vào

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia, tình trạng sạt lở do mưa vẫn diễn ra. Cụ thể, có 7 điểm sạt trên Quốc lộ 4; 11 điểm trên các Tỉnh lộ 152, 159 ở tỉnh Lào Cai; 10 điểm trên các Tỉnh lộ 433, 435 của tỉnh Hoà Bình.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố ở đồng bằng Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Sạt lở diễn ra do mưa ở huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái)

Các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang.

VĂN PHÚC