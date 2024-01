“Tú ông” cầm đầu đường dây bán dâm có nhiều diễn viên, ca sĩ, thu lợi 15 tỷ đồng

Công an xác định đường dây do "tú ông" Nguyễn Hữu Thái cầm đầu rất đa dạng, gồm cả gái bán dâm chuyên nghiệp, sinh viên, người mẫu, diễn viên, ca sĩ,… Thái còn cung cấp gái mại dâm đi sex tour, sugar baby - sugar daddy theo yêu cầu của khách.

Thuê chung cư cao cấp điều hành gái bán dâm trên cả nước

Ngày 31-1, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt giam với Nguyễn Hữu Thái (sinh năm 1998, ngụ quận Tân Phú) về tội “Môi giới mại dâm”.

Công an tống đạt quyết định với các đối tượng

Trước đó, tháng 1-2024, trinh sát Cục C02 phát hiện 1 đường dây môi giới mại dâm trên không gian mạng thông qua các nhóm kín với quy mô rất lớn, thủ đoạn rất tinh vi, hoạt động trên phạm vi toàn quốc do “tú ông” Nguyễn Hữu Thái cầm đầu.

Ngày 17-1, Cục C02 cùng Công an quận 1 đã ập vào kiểm tra khách sạn trên địa bàn bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Từ lời khai, công an bắt giữ “tú ông” Thái. Lúc bị bắt, Thái hết sức bất ngờ, hoảng loạn khi bị công an tra tay vào còng số 8.

Tiền thu giữ

Khám xét nơi ở của “tú ông” Thái, công an thu nhiều tiền mặt, sổ tiết kiệm, 3 điện thoại di động và phong tỏa tài khoản ngân hàng có số tiền hơn 8,5 tỷ đồng. Công an xác định, Thái đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy (án 2 năm tù, ra trại tháng 6-2022).

Tháng 8-2022, Thái dùng tài khoản mạng xã hội ảo tham gia vào các nhóm kín liên quan đến hoạt động mại dâm trên Zalo ở nhiều tỉnh thành. Các nhóm này có hàng nghìn người tham gia và có cả gái bám dâm.

"Tú ông" cắt tiền hoa hồng từ 20-40% của gái bán dâm

Bước đầu xác định, Thái tham gia gần 200 nhóm với hơn 6.300 thành viên. Thái khai tham gia các nhóm Zalo này để tìm người có nhu cầu bán dâm nhằm thu thập thông tin, tuyển chọn, lôi kéo về hoạt động cho đường dây mại dâm do Thái điều hành.

Đồng thời, Thái lập và mua lại các nhóm kín Telegram với mục đích tập hợp những người có nhu cầu tìm hiểu về gái mại dâm, mua dâm nhằm thu lợi bất chính. Thành viên muốn tham gia các nhóm Telegram này phải trả phí.

"Tú ông" Thái cùng tang vật thu giữ

Sau khi khách có nhu cầu mua dâm liên hệ với Thái, Thái sẽ gửi ảnh, thông tin cá nhân cho lựa chọn. Nếu khách đồng ý mua dâm, Thái sẽ liên hệ và thỏa thuận giá. Mức giá tùy thuộc vào mức độ nổi tiếng của gái bán dâm.

Đến thời điểm bị bắt, Công an xác định Thái đã tạo lập, quản lý và điều hành 7 nhóm kín với tổng số thành viên của các nhóm này là 65.992. Ngoài ra, nhiều người vẫn gửi tiền vào tài khoản của Thái để được tham gia các nhóm này.

"Tú ông" Nguyễn Hữu Thái cùng các "đào" tại cơ quan công an

Đồng thời, nhiều cô gái bán dâm vẫn đang đợi Thái duyệt đưa lên các nhóm kín để được “tú ông” môi giới bán dâm. Thái khai thành viên tham gia trong các nhóm có ở hầu hết tỉnh, thành trong nước và cả ở nước ngoài.

Trên các nhóm kín này Thái đăng thông tin và giá tiền của gái bán dâm để chào mời. Mỗi lần thành công, Thái cắt tiền hoa hồng từ 20-40% của gái bán dâm.

Công an xác định số lượng gái bán dâm được Thái môi giới lên đến hàng nghìn lượt; thành phần đa dạng, gồm cả gái bán dâm chuyên nghiệp, sinh viên, người mẫu, diễn viên, ca sĩ,… Thái khai, thu lợi từ phí gia nhập của các thành viên và tiền môi giới mại dâm số tiền hơn 15 tỷ đồng.

CHÍ THẠCH