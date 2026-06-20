Từ tổ ấm gia đình, vun đắp tinh thần hiếu học và lao động sáng tạo

95 gia đình công nhân viên chức lao động được biểu dương là những câu chuyện đẹp. Mỗi hoàn cảnh là một minh chứng sinh động cho sức mạnh của tình yêu thương, sự thấu hiểu, sẻ chia và trách nhiệm giữa các thành viên trong gia đình.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chúc mừng các gia đình được biểu dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tối 20-6, tại TPHCM, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021-2026", nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 – 28-6-2026).

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương chúc mừng và biểu dương 95 gia đình tiêu biểu. Theo đồng chí, giai đoạn 2021-2026 là một chặng đường khó khăn, ảnh hưởng việc làm, thu nhập và đời sống của hàng triệu người lao động. Nhiều gia đình công nhân lao động phải nỗ lực để vừa bảo đảm sinh kế, vừa chăm lo, vun đắp tổ ấm gia đình.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong bối cảnh đó, những chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, việc làm, nhà ở, phúc lợi cho người lao động đã trở thành nguồn động viên to lớn, giúp hàng triệu gia đình đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và vững tin đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Theo đồng chí, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã phát huy vai trò là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn triển khai thực hiện nhiều hoạt động đẩy mạnh công tác gia đình, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Nhiều chương trình hỗ trợ khẩn cấp, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động; huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tặng hoa chúc mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28-6. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Thái Thu Xương nhấn mạnh, hình ảnh người lao động Việt Nam không chỉ tỏa sáng bởi tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, vượt khó, mà còn được khắc họa qua những câu chuyện đẹp về tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm trong mỗi mái ấm gia đình. Trong đó, 95 gia đình được biểu dương là những câu chuyện đẹp; mỗi hoàn cảnh là một minh chứng sinh động cho sức mạnh của tình yêu thương, sự thấu hiểu, sẻ chia và trách nhiệm giữa các thành viên trong gia đình.

Các gia đình tham dự chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG



“Các anh, các chị không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn là những người giữ lửa hạnh phúc gia đình, nuôi dưỡng những giá trị nhân văn cao đẹp, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội”, đồng chí Thái Thu Xương biểu dương.

Theo đồng chí, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam xác định mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, làm chủ khoa học công nghệ, thích ứng với chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Chương trình nghệ thuật tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Muốn xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, trước hết phải chăm lo xây dựng những gia đình công nhân hạnh phúc, tiến bộ và bền vững”, đồng chí Thái Thu Xương bày tỏ.

Đồng chí mong mỗi gia đình công nhân viên chức lao động tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử nhân văn. Cùng với đó, nuôi dưỡng tinh thần hiếu học, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm yêu thương, là điểm tựa tinh thần vững chắc.

Đại biểu cùng các gia đình tiêu biểu tham gia chương trình

Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương 95 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu.

THÁI PHƯƠNG