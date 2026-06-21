Xã hội

Tuần tra trên biên giới Việt Nam - Lào

SGGPO

Ngày 21-6, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế phối hợp Đại đội Bảo vệ biên giới 514, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan (Lào) tổ chức tuần tra song phương trên đoạn biên giới Việt Nam - Lào do hai đơn vị quản lý.

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Tuần tra trên biên giới Việt Nam - Lào

Lực lượng tuần tra song phương kiểm tra thực địa qua các mốc quốc giới 644, 644/1, 645 và 645/1. Qua kiểm tra, hệ thống đường biên, mốc quốc giới, cọc dấu đều còn nguyên trạng, không bị xê dịch; không phát hiện các hành vi vi phạm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Lào. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới ổn định, chủ quyền, an ninh biên giới được giữ vững.

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Ký kết biên bản tuần tra
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Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân tặng quà Đại đội Bảo vệ biên giới 514

Kết thúc đợt tuần tra, hai bên trao đổi thông tin, đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua, ký biên bản tuần tra song phương; đồng thời thống nhất thời gian, nội dung tổ chức đợt tuần tra tiếp theo. Qua đó, góp phần duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

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VÕ TIẾN - VĂN THẮNG

Từ khóa

biên giới Việt Nam - Lào BĐBP tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân

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