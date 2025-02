Tùng Dương, Soobin, Sơn Tùng M-TP và Hieuthuhai xuất hiện trong đề cử Giải Cống hiến năm 2025

Công bố đề cử Giải Cống hiến năm 2025

Giải Cống hiến lần thứ 19 năm 2025 đã công bố danh sách đề cử chính thức, trong đó nổi bật là sự góp mặt của các nghệ sĩ Soobin, Sơn Tùng M-TP, Hieuthuhai,... Sự hiện diện trong các hạng mục quan trọng phản ánh sự cống hiến và ảnh hưởng mạnh mẽ của các nghệ sĩ đối với âm nhạc Việt Nam trong năm qua.

Soobin nhận đề cử Album của năm với Bật nó lên, đánh dấu sự trưởng thành trong âm nhạc. MV Giá như của anh cũng góp mặt ở Music Video của năm nhờ sự đầu tư chỉn chu. Sơn Tùng M-TP tiếp tục gây ấn tượng với Đừng làm trái tim anh đau, đề cử tại Bài hát của năm. Ca khúc này không chỉ thống trị các bảng xếp hạng mà còn chạm đến cảm xúc người nghe. MV của bài hát cũng nhận đề cử, khẳng định sự sáng tạo của Sơn Tùng. Hieuthuhai, với phong cách rap cuốn hút, được đề cử Nam ca sĩ của năm, minh chứng cho một năm hoạt động nổi bật.

Danh sách đề cử Giải Cống hiến 2025 cũng quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng cùng những tác phẩm xuất sắc như và Tái sinh (Tùng Dương); Bảo tàng của nuối tiếc (Vũ), Multiverse (Tùng Dương) và Nụ cười (Nguyên Thảo); các dự án như SKYNote (Quốc Thiên), Bức Tường Unplugged - Cơn mưa tháng năm; Người đàn ông hát (Tùng Dương) và Có đôi lần (Đức Trí). Các chuỗi chương trình ấn tượng gồm Anh trai say hi, Giao lộ thời gian và Our song Việt Nam...

Nhiều gương mặt nổi bật xuất hiện trong đề cử Giải Cống hiến 2025

Giải Thể thao Cống hiến 2025 gồm bốn hạng mục nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp nổi bật cho thể thao Việt Nam. Trong đó, Chiến tích thể thao của năm có ba đề cử: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với thành tích lịch sử tại FIVB Challenge Cup, đội tuyển bóng đá nam vô địch ASEAN Cup 2024 với chuỗi 7 trận bất bại, và đội tuyển futsal nữ giành chức vô địch Đông Nam Á.

Hạng mục Gương mặt thể thao của năm vinh danh Lê Văn Công (cử tạ) với tấm Huy chương đồng Paralympic Paris 2024, Nguyễn Xuân Son (bóng đá) - Vua phá lưới V-League và ASEAN Cup, cùng Trịnh Thu Vinh (bắn súng) với Huy chương vàng châu Á. Ở hạng mục Gương mặt Trẻ thể thao của năm, Nguyễn Thị Hương (canoeing), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi) và Trần Thị Nhi Yến (điền kinh) đều giành suất dự Olympic Paris 2024, thể hiện tiềm năng lớn của thể thao Việt Nam.

Năm nay, công chúng có thể tham gia bình chọn thông qua hệ thống Bvote từ ngày 13 đến 28-2.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 5-3 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Theo ban tổ chức, kỷ niệm 20 năm, Giải Cống hiến mở rộng tầm ảnh hưởng khi hợp tác với Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản (Music Awards Japan). Ban tổ chức sẽ tham gia bình chọn và giới thiệu một nghệ sĩ Việt Nam nhận Giải Đặc biệt quốc tế tại Nhật Bản, đồng thời vinh danh một nghệ sĩ Nhật Bản tại Việt Nam.

MAI AN