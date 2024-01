Tước danh hiệu Công an nhân dân trung úy sát hại, phi tang xác người tình

Ngày 3-1, Công an tỉnh Tiền Giang thi hành quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Trung úy Ngô Minh Thông (cán bộ Đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Cai Lậy), nghi phạm sát hại người tình phi tang xác tại Bến Tre.