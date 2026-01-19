Tuổi trẻ cả nước "nhuộm đỏ" không gian mạng chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Sáng 19-1, tại Hà Nội và các địa phương trên cả nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các cấp bộ Đoàn tổ chức lễ chào cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trung ương Đoàn công bố trào lưu “Tuổi trẻ hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.

Lễ chào cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại trụ sở Trung ương Đoàn, Hà Nội

Sau lễ chào cờ trang nghiêm, các đại biểu cùng tải và cài đặt bộ hình nền “Tuổi trẻ Việt Nam chào mừng Đại hội XIV của Đảng”, đồng thời giơ cao điện thoại, lan tỏa sắc đỏ trong không gian buổi lễ.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm và các đại biểu đã cài đặt bộ hình nền đặc biệt với chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam chào mừng Đại hội XIV của Đảng”

Các bạn trẻ rạng rỡ khoe hình nền đặc biệt với chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam chào mừng Đại hội XIV của Đảng”

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cùng các đại biểu sau khi cài bộ hình nền đặc biệt với chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam chào mừng Đại hội XIV của Đảng”

Trong khuôn khổ buổi lễ tại Hà Nội, các đại biểu đã hòa chung ca khúc “Lời Đảng hiệu triệu trái tim” và “Nhà tôi có treo một lá cờ”. Đồng thời, nhóm nhảy thanh niên cũng biểu diễn điệu nhảy sôi động và tràn đầy sức trẻ mang tên “Vũ điệu trái tim” .

Cùng ngày, Trung ương Đoàn công bố trào lưu “Tuổi trẻ hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”. Đây là nhịp cầu để mỗi bạn trẻ Việt Nam khẳng định khát vọng, niềm tin sắt son và tinh thần tiên phong, xung kích vì một Việt Nam hùng cường.

Trào lưu có 3 hoạt động trọng tâm:

-Trọng tâm thứ nhất có nội dung: “Tự hào dưới cờ Đảng - Lan tỏa sắc đỏ niềm tin”. Tham gia nội dung này, các bạn trẻ sẽ cùng nhau "nhuộm đỏ" bảng tin mạng xã hội bằng niềm tự hào dân tộc và màu cờ Tổ quốc, đăng tải những bức ảnh rạng rỡ bên cờ Đảng và cờ Tổ quốc, chia sẻ những việc làm tốt và những công trình vì cộng đồng.

- Trọng tâm thứ hai là “Gửi gắm niềm tin - Kỳ vọng đến đại hội”. Trong đó, các bạn trẻ thể hiện sự kỳ vọng và niềm tin theo Đảng bằng cách gửi thông điệp tới Đại hội XIV của Đảng thông qua hình thức gửi tin nhắn trực tiếp cho fanpage: Cổng Thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn.

- Trọng tâm thứ ba mang tên “Thử thách sáng tạo trên nền tảng số”. Các bạn trẻ sẽ thể hiện "chất" trẻ và sự sáng tạo không giới hạn qua những nội dung số.

