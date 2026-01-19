Đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng nay 19-1, trước giờ khai mạc phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú... và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đoàn đã đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người đã hiến dâng cuộc đời mình vì độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân, Người đã đặt nền tảng tư tưởng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đưa đất nước vững bước trên con đường đổi mới, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu nguyện một lòng đi theo con đường Người đã vạch ra, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội XIV đã đặt hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 25-1-2026. Đại hội có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội XIV của Đảng sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011–2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

>> Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC

>> Các đại biểu Đảng bộ TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19-1. Ảnh: QUANG PHÚC

>> Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội, sáng 19-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

PHAN THẢO