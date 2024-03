Tuyên dương 20 gương mặt trẻ công an tiêu biểu năm 2023

Ngày 15-3, tại hội nghị sơ kết chủ trương giới thiệu công an chính quy tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và bầu giữ chức danh phó bí thư kiêm nhiệm đoàn thanh niên xã, phường, thị trấn, Bộ Công an đã tuyên dương, trao giải thưởng "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" năm 2023.